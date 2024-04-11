Доля российской нефти в импорте в Чехию в прошлом году выросла до 58%

Несмотря на то, что Чехия хочет в будущем избавиться от зависимости от российской нефти, ее доля в импорте в прошлом году выросла до 58%.

Об этом заявил Ярослав Пантучек, генеральный директор государственной компании Mero, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

В прошлом году доля нефти из российского нефтепровода "Дружба" в общем объеме импорта в Чехию достигла 58%, увеличившись примерно на два процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Остальное составили поставки из немецкого трубопровода IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL.

В целом в прошлом году в Чехию поступило 7,4 млн тонн нефти, что примерно соответствует показателю годом ранее.

В настоящее время нефть поступает в Чехию из двух основных источников. Одним из них является нефтепровод "Дружба", по которому нефть поступает из России. Другая часть нефти поступает из немецкого нефтепровода IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL. Он начинается в Триесте, куда нефть импортируется из нескольких стран и континентов. Наибольшую долю составляют поставки из районов вокруг Каспийского и Черного морей, США и Африки.

Таким образом, импорт нефти через нефтепровод "Дружба" растет, несмотря на антироссийские санкции, введенные из-за вторжения РФ в Украину. В прошлом году в декабре вступил в силу запрет на импорт российской нефти в Европейский Союз. Однако импорт через нефтепровод "Дружба", южная ветка которого ведет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а северная – в Польшу и Германию, временно освобожден от эмбарго.

Объемы российской нефти в будущем должны уменьшиться. Компания Mero начала работу над расширением TAL в прошлом году. Проект стоимостью примерно 1,6 миллиарда крон должен увеличить пропускную способность для Чехии на четыре миллиона тонн нефти в год со следующего года, таким образом можно будет поставлять в страну до восьми миллионов тонн нефти в год по нефтепроводу. Таким образом, согласно текущим планам государства, Чехия может полностью отрезать себя от российской нефти.

Компания Mero является владельцем и оператором чешской части нефтепровода "Дружба" и нефтепровода IKL, а также единственным транспортером сырой нефти в Чехию.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 23 января объявил, что страна "вскоре" полностью избавится от зависимости от энергетического сырья из России.

В прошлом, кроме нефти, Чехия также зависела от поставок газа из России. В декабре Петр Фиала заявил, что его государству удалось полностью избавиться от зависимости от газа из России.