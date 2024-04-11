Частка російської нафти в імпорті до Чехії торік зросла до 58%

Незважаючи на те, що Чехія хоче в майбутньому позбутися залежності від російської нафти, її частка в імпорті минулого року зросла до 58%.

Про це заявив Ярослав Пантучек, генеральний директор державної компанії Mero, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Торік частка нафти з російського нафтопроводу "Дружба" в загальному обсязі імпорту до Чехії досягла 58%, збільшившись приблизно на два процентних пункти порівняно з попереднім роком. Решту склали поставки з німецького трубопроводу IKL, який з'єднується з італійським трубопроводом TAL.

Загалом, минулого року до Чехії надійшло 7,4 мільйона тонн нафти, що приблизно відповідає показнику роком раніше.

Наразі нафта надходить до Чехії з двох основних джерел. Одним з них є нафтопровід "Дружба", яким нафта надходить з Росії. Інша частина нафти надходить з німецького нафтопроводу IKL, який з'єднується з італійським трубопроводом TAL. Він починається в Трієсті, куди нафта імпортується з кількох країн і континентів. Найбільшу частку складають поставки з районів навколо Каспійського і Чорного морів, США та Африки.

Таким чином, імпорт нафти через нафтопровід "Дружба" зростає, незважаючи на антиросійські санкції, запроваджені через вторгнення РФ в Україну. Минулого року в грудні набула чинності заборона на імпорт російської нафти до Європейського Союзу. Однак імпорт через нафтопровід "Дружба", південна гілка якого веде через Україну до Угорщини, Словаччини та Чехії, а північна – до Польщі та Німеччини, тимчасово звільнений від ембарго.

Обсяги російської нафти в майбутньому повинні зменшитися. Компанія Mero розпочала роботу над розширенням TAL минулого року. Проєкт вартістю приблизно 1,6 мільярда крон має збільшити пропускну здатність для Чехії на чотири мільйони тонн нафти на рік з наступного року, таким чином можна буде постачати до країни до восьми мільйонів тонн нафти на рік нафтопроводом. Таким чином, згідно з поточними планами держави, Чехія може повністю відрізати себе від російської нафти.

Компанія Mero є власником і оператором чеської частини нафтопроводу "Дружба" і нафтопроводу IKL, а також єдиним транспортером сирої нафти до Чехії.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала 23 січня оголосив, що країна "незабаром" повністю позбудеться залежності від енергетичної сировини з Росії.

У минулому, окрім нафти, Чехія також залежала від поставок газу з Росії. У грудні Петр Фіала заявив, що його державі вдалось повністю позбутись залежності від газу з Росії.