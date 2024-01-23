Прем'єр Чехії знову заявив, що країна незабаром позбудеться енергозалежності від РФ

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала 23 січня оголосив, що країна "незабаром" повністю позбудеться залежності від енергетичної сировини з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На сьогоднішній конференції "Ефективна енергетика" в чеському парламенті Фіала заявив, що залежність Чехії від сировини з Росії довгий час недооцінювалася, що стало очевидним після російського вторгнення в Україну.

Він, однак, додав, що скорочення поставок з Росії відбувається дуже швидко.

"Що стосується газу, то це (постачання газу з Росії. – Ред.) майже завершене… Ми забезпечили достатню кількість газу і контроль над газовою інфраструктурою", – сказав чеський прем'єр-міністр.

Фіала запевнив, що уряд Чехії працює над тим, аби обмежити постачання й інших видів сировини з Росії.

Приміром, паливо для чеських атомних електростанцій закуповується у США та Франції. А що стосується російської нафти, прем'єр Чехії сказав, що очікує припинення її постачання після розширення нафтопроводу TAL у наступному році.

У минулому російський газ становив майже 97% поставок до Чехії. Нині, за даними Міністерства промисловості й торгівлі країни, з січня по кінець листопада 2023 року він становив 3,8% внутрішніх поставок.

Водночас російська нафта все ще становить значну частку чеського імпорту. Згідно зі статистикою за перше півріччя 2023 року, частка нафти, імпортованої через російський нафтопровід "Дружба", становила близько 65%.