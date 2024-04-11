В горах Австрии из-за лавины погибли трое граждан Нидерландов

Количество жертв лавины на горнолыжном курорте Зельден в австрийской земле Тироль увеличилось до трех: погиб мужчина, которого перед тем спасли из-под снега.

Такую информацию вечером 11 апреля предоставила полиция Тироля, сообщает "Европейская правда".

По данным правоохранителей, утром в четверг группа из 17 нидерландцев в сопровождении четырех австрийских гидов поднималась к горной избушке Мартин-Буш-Гютте на высоте около 2500 метров над уровнем моря.

В это время на группу сошла лавина около 80 метров в ширину, накрыв четырех человек.

Спасатели позже извлекли тела двух человек. Еще один гражданин Нидерландов умер позже во время попытки реанимации. Четвертый человек находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.

Министерство иностранных дел Нидерландов, заявление которого цитирует NOS, сказало, что через посольство в Вене "выясняет, что именно произошло, и готово оказать консульскую помощь в случае необходимости".

В земле Тироль перед тем объявили умеренный уровень опасности схода лавины.

Напомним, в начале апреля в швейцарских Альпах упал вертолет, три человека погибли, трое пострадали.