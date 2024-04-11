У горах Австрії через лавину загинули троє громадян Нідерландів

Кількість жертв лавини на гірськолижному курорті Зельден в австрійській землі Тіроль збільшилась до трьох: загинув чоловік, якого перед тим урятували з-під снігу.

Таку інформацію ввечері 11 квітня надала поліція Тіролю, повідомляє "Європейська правда".

За даними правоохоронців, вранці в четвер група із 17 нідерландців у супроводі чотирьох австрійських гідів піднімалася до гірської хатинки Мартін-Буш-Гютте на висоті близько 2500 метрів над рівнем моря.

У цей час на групу зійшла лавина близько 80 метрів завширшки, накривши чотирьох людей.

Рятувальники пізніше витягли тіла двох людей. Ще один громадянин Нідерландів помер пізніше під час спроби реанімації. Четвертий чоловік перебуває в лікарні, його здоров’ю нічого не загрожує.

Міністерство закордонних справ Нідерландів, заяву якого цитує NOS, сказало, що через посольство у Відні "з'ясовує, що саме сталося, і готове надати консульську допомогу в разі необхідності".

У землі Тіроль перед тим оголосили помірний рівень небезпеки сходження лавини.

Нагадаємо, на початку квітня у швейцарських Альпах впав гелікоптер, троє людей загинули, троє постраждали.