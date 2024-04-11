В горах Австрии лавина унесла жизни двух человек

Два человека погибли и еще по меньшей мере двух удалось спасти после схода лавины в Альпах на западе Австрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

Лавина сошла вблизи села Вент, недалеко от границы с Италией в провинции Тироль. Снежный оползень был длиной 180 м и шириной 80 м.

По предварительным данным, в момент оползня в этом районе находились 17 человек. Сообщается, что это были члены группы нидерландцев, которые занимались зимними видами спорта.

Не все они попали под лавину, которая сошла на высоте 2500 м.

Руководитель местной экстренной службы Бернд Ноглер сообщил BBC, что на место происшествия отправились вертолеты, спасательные группы, собаки и полиция.

Он предупредил, что опасность схода новых лавин очень высока, поэтому спасатели действовали с особой осторожностью.

Повышение температуры в Тироле увеличило риск схода лавин.

Ранее на этой неделе 19-летний немецкий турист попал под лавину возле озера Ахензее к северо-востоку от Инсбрука.

В начале апреля в швейцарских Альпах упал вертолет, три человека погибли, трое пострадали.

А на днях спасатели нашли мертвыми трех лыжников, которые попали в лавину на горнолыжном курорте Церматт в швейцарских Альпах.