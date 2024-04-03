В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших

Вертолет, перевозивший пассажиров в горный пункт высадки лыжников, разбился во вторник в швейцарских Альпах, в результате чего три человека погибли и еще трое пострадали.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

В полиции кантона Вале заявили, что в этом районе задействовали семь спасательных вертолетов, чтобы помочь извлечь двух человек, находившихся на борту, и доставить их в ближайшую больницу.

Власти начали расследование, чтобы выяснить, почему легкий служебный вертолет съехал с посадочной площадки у вершины Пети Комбен высотой 3668 метров на юго-западе Швейцарии, отметили правоохранители.

Расследованием занимается федеральная прокуратура вместе с региональной и национальной полицией Швейцарии.

На днях спасатели нашли мертвыми трех лыжников, которые попали в лавину на горнолыжном курорте Церматт в швейцарских Альпах.

Сообщалось, что после схода лавины около 14 часов по местному времени непрерывно продолжалась поисковая операция на большой площади.

В начале марта спасательные службы искали шестерых лыжников, которые исчезли в швейцарских Альпах в сложных погодных условиях. Впоследствии пятерых из них нашли мертвыми.