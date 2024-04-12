Белый дом прокомментировал удары РФ по энергообъектам Украины

В администрации президента Соединенных Штатов отреагировали на российские воздушные атаки на энергосистему Украины в ночь на 11 апреля, в частности Трипольскую ТЭС под Киевом.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

Представительница администрации президента США напомнила недавнее заявление президента Владимира Зеленского, что Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защитить людей и критически важную инфраструктуру от российских ракет и иранских беспилотников.

"Очевидно, что нам нужно, чтобы Палата представителей, в частности республиканцы, приняла срочные меры для принятия двухпартийного проекта о национальной безопасности, чтобы мы могли прислать Украине больше средств ПВО", – отметила Жан-Пьер.

Она уточнила, что "нужен спикер", чтобы поставить этот законопроект на голосование в Палате представителей, имея в виду нежелание спикера от республиканцев Майка Джонсона это делать.

"Потому что мы знаем, что мы получим подавляющую поддержку от республиканцев и демократов. Следовательно, нам нужно, чтобы законопроект, который приняли подавляющим большинством голосов в Сенате, был вынесен на голосование. Удары по Украине за последние 24 часа являются еще одним ужасным напоминанием о том, что ее потребности являются критически важными", – резюмировала представительница Белого дома.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нехватка поставок современных систем ПВО Patriot сделала возможным уничтожение россиянами Трипольской ТЭС под Киевом.

В четверг президент Владимир Зеленский по итогам саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны.

Напомним, председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе 9 апреля, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.

Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Сенат США еще зимой принял компромиссный законопроект, где помощь для Украины объединили с рядом других решений в сфере нацбезопасности, в том числе мерами по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. Однако Джонсон дал понять, что не будет выносить этот проект на голосование в Палате представителей, зато там будут готовить собственный.