Зеленский: ПВО сейчас – первый приоритет

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны, необходимой для защиты городов от постоянных российских ударов.

Об этом он заявил по итогам саммита Инициативы трех морей (Триморья) в Вильнюсе 11 апреля, передает "Европейская правда".

Глава государства призвал уже в этом году сконцентрировать весь потенциал "на том, чтобы защитить и Украину, и независимость каждого народа, который граничит с Россией", поскольку угрозы Москвы "охватывают все пространство от Европы до Казахстана".

"Сегодня я говорил именно об этом на нашем саммите. И первое – это ПВО. Мы имеем насущную потребность в защите Харькова, Одессы, Николаева, Запорожья и всех других наших городов от российских ударов", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил лидеров, которые выразили готовность помочь с получением систем ПВО.

"Они есть в мире и должны защищать жизнь. ПВО – это первый приоритет сейчас. Путин уже третий год пытается уничтожить нашу энергетику. У него абсолютно гражданские мишени, он пытается сломать жизни людей. Мы хотим сломать его намерения", – подытожил президент.

После массированной воздушной атаки России в ночь на 11 апреля Зеленский также призвал партнерские страны ускорить усилия по усилению украинской ПВО.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.

Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв.