Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели Patriot

Нехватка поставок современных систем ПВО Patriot сделала возможным уничтожение россиянами Трипольской ТЭС под Киевом.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях украино-словацких правительственных консультаций в Михайловцах, пишет "Европейская правда".

"Поднимаем эту тему… Что здесь поднимать, тема одна – дайте "Петриоты"! Если бы у нас стояли "Петриоты", мы бы сегодня не потеряли все это",– сказал министр в ответ на вопрос, обсуждал ли он уничтожение россиянами Трипольской ТЭС с европейскими коллегами.

По словам главы МИД, именно в таком ключе украинская сторона и будет говорить с иностранными партнерами – "максимальное ускорение поставок ПВО".

Напомним, в четверг президент Владимир Зеленский по итогам саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.