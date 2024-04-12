Рейтинги премьера и главы МИД Литвы просели до минимума

Опрос в Литве показал рекордно низкий уровень поддержки действующего премьера Ингриды Шимоните и министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Исследование общественного мнения, проведенное в марте Baltic Research по заказу информационного агентства ELTA, показало, что к премьеру Ингриде Шимоните положительно относятся 18% опрошенных. Это на 7 процентных пунктов меньше, чем по состоянию на февраль.

Самые высокие рейтинги у Шимоните были в ноябре 2018 года, когда ее положительно оценивали 56% респондентов.

Министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса, которого включают в опрос с 2015 года, в марте 2024 года положительно оценили лишь 14% опрошенных, а 79% относятся к нему негативно. Самый высокий уровень положительного восприятия он имел в январе 2018 года – 39%.

Другие предыдущие опросы свидетельствовали, что самым популярным политиком страны остается действующий президент Гитанас Науседа, который попытается в мае переизбраться на эту должность.

Напомним, Гитанас Науседа получил предупреждение ЦИК после своего предложения в рамках кампании сходить на кофе с избирателями, которые его поддержали, выбрав таких людей через лотерею. Избирательная комиссия предупредила, что приглашение в кафе можно расценивать как предложение материальной выгоды.

После того президент уточнил свое предложение, отметив, что встреча пройдет в нерабочее время и за свой заказ каждый заплатит сам.

Между тем Ингриде Шимоните пришлось изменить предвыборный лозунг после того, как заметили его сходство с путинским.