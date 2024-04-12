Рейтинги прем’єрки та очільника МЗС Литви просіли до мінімуму

Опитування у Литві показало рекордно низький рівень підтримки чинної прем’єрки Інгріди Шимоніте і міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Дослідження громадської думки, проведене у березні Baltic Research на замовлення інформаційного агентства ELTA, засвідчило, що до прем’єрки Інгріди Шимоніте позитивно ставляться 18% опитаних. Це на 7 процентних пунктів менше, аніж станом на лютий.

Найвищі рейтинги у Шимоніте були у листопаді 2018 року, коли її позитивно оцінювали 56% респондентів.

Міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса, якого включають в опитування з 2015 року, у березні 2024 року позитивно оцінили лише 14% опитаних, а 79% ставляться до нього негативно. Найвищий рівень позитивного сприйняття він мав у січні 2018 року – 39%.

Інші попередні опитування свідчили, що найпопулярнішим політиком країни залишається чинний президент Гітанас Науседа, який спробує у травні переобратися на цю посаду.

Нагадаємо, Гітанас Науседа отримав попередження ЦВК після своєї пропозиції у рамках кампанії сходити на каву з виборцями, які його підтримали, обравши таких людей через лотерею. Виборча комісія попередила, що запрошення у кав’ярню можна розцінювати як пропозицію матеріальної вигоди.

Після того президент уточнив свою пропозицію, зазначивши, що зустріч пройде у неробочий час і за своє замовлення кожен заплатить сам.

Тим часом Інгріді Шимоніте довелося змінити передвиборче гасло після того, як зауважили його схожість із путінським.