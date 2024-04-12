В немецком правительстве выступили против увеличения долга ЕС

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Евросоюз не должен финансировать дальнейшие программы, пока страны не приведут свои финансы в порядок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Его комментариям предшествовали заявление Франции о том, что ее дефицит будет больше, чем ожидалось, а также прогнозы итальянского правительства, согласно которым его значительный долг будет только расти в течение следующих нескольких лет.

Это в свою очередь вызвало беспокойство относительно того, смогут ли страны-члены ЕС придерживаться новых бюджетных правил, утвержденных в прошлом году.

"Нам не нужен новый долг ЕС для финансирования новых субсидий, с помощью которых политики хотят управлять экономикой", – сказал Линднер перед встречей министров финансов стран еврозоны в Люксембурге.

По его словам, новые бюджетные правила помогут всем странам-членам поддерживать или вернуться к здоровому состоянию государственных финансов.

"Мы все, как министры финансов, должны приложить усилия, чтобы уменьшить дефицит и выйти из этих антикризисных мер, которые мы ввели в течение последних лет", – отметил Линднер.

Ожидается, что около десятка членов ЕС получат подтверждение того, что против них откроют процедуры нарушения из-за того, что их бюджеты на 2023 год не соответствуют установленному ЕС лимиту дефицита в 3%.

Среди них – Италия с дефицитом в 7,2% в 2023 году и долгом в 137% от экономического производства. В то же время правительство Франции ожидает дефицит на уровне 5,1% в этом году и 4,1% в 2025 году, по сравнению с предыдущими прогнозами на уровне 4,4% и 3,7%.

Еврокомиссия сообщила государствам-членам, что она откроет процедуры нарушения против тех стран, которые нарушили порог дефицита в 3% в прошлом году, как только получит окончательные данные от Евростата в этом месяце.

Если страны не выполнят эти требования, процедура теоретически может привести к санкциям.

Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность обсудить реформирование бюджетных правил страны, которые ограничивают размер ее заимствований.