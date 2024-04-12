В пятницу немецкий парламент принял закон о введении платежных карточек для искателей убежища – системы, которая должна ограничить выплату помощи наличными и сделать страну менее привлекательной для мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Канцлер Олаф Шольц и губернаторы 16 земель Германии согласились ввести эту систему в начале ноября, но правящей коалиции понадобилось время до прошлой недели, чтобы согласовать разногласия и детали.

В результате законопроект был одобрен подавляющим большинством голосов в нижней палате парламента Бундестаге.

Он предусматривает, что искатели убежища будут получать помощь на карточку, которую можно будет использовать для расчетов в местных магазинах и сервисах.

Они смогут снимать только ограниченное количество наличных и не смогут переводить деньги за пределы Германии.

Это делают для того, чтобы предотвратить отправку денег родственникам и друзьям мигрантов за границу или контрабандистам.

Принятый закон предоставляет местным органам власти свободу действий в принятии решений относительно исключений и количества наличных, которые могут снять искатели убежища.

Отношение к миграции в Германии стало более жестким после прибытия большого количества искателей убежища в дополнение к беженцам из Украины, и немецкие власти пытаются найти для них жилье.

В прошлом году количество лиц, подавших прошение об убежище в Германии, выросло до более 350 тысяч, что чуть более чем на 50% по сравнению с позапрошлым годом.

Больше всего искателей убежища прибыло из Сирии, за ними следуют граждане Турции и Афганистана.

Напомним, Гамбург стал первой немецкой землей, которая ввела для искателей убежища платежные карты, которые нельзя использовать в интернете или за рубежом.

Ранее в Германии разоблачили десятки граждан Румынии, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье.