У Німеччині почали видавати платіжні картки біженцям без можливості переказу за кордон

Гамбург став першою німецькою землею, яка запровадила для шукачів притулку платіжні картки, що не можна використовувати в Інтернеті або за кордоном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Починаючи з четверга, новоприбулі біженці, які мають право на соціальні виплати в Гамбурзі, отримають спеціальну передплачену картку Visa.

Тепер одержувачам допомоги не потрібно буде відвідувати державні установи чи каси, що заощадить їхній час та зусилля.

Міське управління соціального захисту Гамбурга оголосило, що картки спочатку видаватимуться новоприбулим у пунктах первинного прийому.

Кожен дорослий отримуватиме на картку щомісячний платіж у розмірі 185 євро, який можна буде використовувати для купівлі та оплати товарів повсякденного вжитку. Виплати на дітей також зараховуватимуться на картку одного з батьків.

Ці заходи частково мають на меті запобігти переказуванню мігрантами соціальних виплат родичам або друзям на батьківщині, а також впорядкувати розподіл пільг та зменшити адміністративне навантаження на місцеві органи влади.

Наприкінці січня 14 з 16 федеральних земель Німеччини погодили спільний формат запровадження такої картки. Інші дві землі, Баварія та Мекленбург-Передня Померанія, також мають намір запровадити картку для мігрантів, але дотримуватимуться власних стандартів.

Раніше у Німеччині викрили десятки громадян Румунії, які під виглядом біженців із України отримали гроші й житло.

Варто зазначити, що німецький федеральний уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги Росії кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення.