У п'ятницю німецький парламент схвалив закон про запровадження платіжних карток для шукачів притулку – системи, яка має обмежити виплату допомоги готівкою і зробити країну менш привабливою для мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Канцлер Олаф Шольц і губернатори 16 земель Німеччини погодилися запровадити цю систему на початку листопада, але керівній коаліції знадобився час до минулого тижня, щоб узгодити розбіжності та деталі.

У результаті законопроєкт був схвалений переважною більшістю голосів у нижній палаті парламенту Бундестазі.

Він передбачає, що шукачі притулку отримуватимуть допомогу на картку, яку можна буде використовувати для розрахунків у місцевих магазинах і сервісах.

Вони зможуть знімати лише обмежену кількість готівки і не зможуть переказувати гроші за межі Німеччини.

Це роблять для того, щоб запобігти відправленню грошей родичам і друзям мігрантів за кордон або контрабандистам.

Ухвалений закон надає місцевим органам влади свободу дій у прийнятті рішень щодо винятків і кількості готівки, яку можуть зняти шукачі притулку.

Ставлення до міграції в Німеччині стало жорсткішим після прибуття великої кількості шукачів притулку на додаток до біженців з України, і німецька влада намагається знайти для них житло.

Минулого року кількість осіб, які подали прохання про притулок в Німеччині, зросла до понад 350 тисяч, що трохи більше ніж на 50% порівняно з позаминулим роком.

Найбільше шукачів притулку прибуло з Сирії, за ними йдуть громадяни Туреччини та Афганістану.

Нагадаємо, Гамбург став першою німецькою землею, яка запровадила для шукачів притулку платіжні картки, які не можна використовувати в інтернеті або за кордоном.

Раніше у Німеччині викрили десятки громадян Румунії, які під виглядом біженців із України отримали гроші й житло.