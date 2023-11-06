Еврокомиссия заявила о чрезвычайном уровне всплеска антисемитизма в Европе

Европейская комиссия заявила, что европейские евреи сегодня снова живут в страхе на фоне всплеска антисемитских инцидентов по всей Европе за несколько недель, прошедших после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, опубликованном Еврокомиссией.

"Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг чрезвычайного уровня, напоминая самые темные времена в истории", – отметила Еврокомиссия.

В своем заявлении Еврокомиссия указала на возрождение антисемитских инцидентов и риторики в Евросоюзе и во всем мире, вспомнив о коктейлях Молотова, брошенных в синагогу в Германии, звездах Давида, которыми расписали жилые дома во Франции, осквернении еврейского кладбища в Австрии, нападениях на еврейские магазины и синагоги в Испании, а также о демонстрантах, которые выкрикивают лозунги ненависти к евреям.

"В эти трудные времена ЕС поддерживает свои еврейские общины. Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия. Они идут вразрез со всем, за что выступает Европа. Против наших основных ценностей и нашего образа жизни", – говорится в заявлении.

Еврокомиссия отметила, что эти нападения были против модели общества, которую она представляет: "основанной на равенстве, инклюзивности и полном уважении к правам человека. Евреи, мусульмане, христиане – никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или идентичности".

В заявлении подчеркивается, что ЕС полон решимости защищать благосостояние всех своих общин, этнических, религиозных или иных.

"Мы должны дать отпор этому росту антисемитизма, а также росту антимусульманской ненависти, который мы наблюдаем в течение последних недель, и которому нет места в Европе", – говорится в заявлении Еврокомиссии, которая также пообещала продолжить усиливать меры безопасности в сотрудничестве с государствами-членами ЕС.

Накануне сообщалось, что в городе Лион, что на юго-востоке Франции, в субботу совершили нападение на женщину еврейского вероисповедания с ножом, предположительно, на почве антисемитизма.

После 7 октября, с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль, во Франции зафиксировали 887 событий и инцидентов антисемитского характера, в связи с которыми задержали более 400 человек.

Среди прочего, в Париже задержали пару из Молдовы, которых обвиняют в том, что они наносили на здания звезды Давида "по заказу третьего лица". В ночь с 30 на 31 октября в одном из округов Парижа на стенах нарисовали около 60 звезд.

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