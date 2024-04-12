Мэр Берлина Кай Вегнер осудил планы пропалестинских активистов провести в городе в выходные конференцию по вопросам Палестины, пообещав жесткую реакцию полиции на любые заявления, которые власти сочтут антисемитскими.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По его словам, то, что "так называемая палестинская конференция" состоится в Берлине, недопустимо.

"Мы не терпим антисемитизма, ненависти и подстрекательства против евреев в Берлине. Именно поэтому берлинская полиция примет последовательные меры, если на этом собрании будут антисемитские заявления или преступные действия", – заявил Вегнер.

Мэр немецкой столицы также поблагодарил сотрудников берлинской полиции за обеспечение правопорядка в городе, а также за "защиту и отстаивание наших ценностей".

Пропалестинская акция начнется в пятницу и продлится до воскресенья. Организаторы сообщили, что она состоится в месте проведения конференции в южном берлинском районе Темпельхоф.

Как заявили организаторы, на конференции выступят несколько знаковых докладчиков, а также состоятся семинары и панельные дискуссии.

По словам правоохранителей, они изучают возможность введения ограничений на проведение собраний, а также готовы к спонтанным демонстрациям и митингам в связи с этим мероприятием.

Полиция Берлина заняла в целом жесткую позицию в отношении пропалестинских протестующих с начала военной операции в секторе Газы, на которую пошел Израиль в ответ на нападение палестинской террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Власти поставили строгие условия для проведения пропалестинских демонстраций или вообще запретили их, ссылаясь на опасения, что антиизраильские заявления могут перерасти в антисемитские высказывания.

Ранее несколько сотен жителей северогерманского города Ольденбург вышли в воскресенье на улицы, чтобы принять участие в демонстрации солидарности в поддержку своих еврейских соседей после попытки поджога местной синагоги в пятницу.

Перед этим несколько сотен человек вышли в Берлине на демонстрацию против антисемитизма и выразили солидарность с Израилем.

Вскоре после эскалации на Ближнем Востоке из-за нападения ХАМАС на Израиль и операции, которую Израиль начал в ответ, Еврокомиссия заявила о "всплеске антисемитизма" в европейских странах и призвала к солидарности с еврейскими общинами.