СМИ: В Латвии определились с именем нового главы МИД

Правящая партия Латвии "Новое Единство" выдвинет в министры иностранных дел бывшего заместителя генсека НАТО, а сейчас – посла по особым поручениям МИД Латвии Байбу Браже.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi со ссылкой на LETA.

По данным источника в партии премьера Эвики Силини, "Новое Единство" планирует официально номинировать Браже в понедельник, 15 апреля.

Согласно информации LETA, договоренности достигли в пятницу, а кандидатуру министра уже неофициально поддержали депутаты фракции в Сейме, который может утвердить нового главу МИД в четверг.

Как сообщает LETA, Браже намерена вступить в "Новое Единство", ведь она – единственный беспартийный кандидат и единственный профессиональный дипломат среди ранее называвшихся претендентов на пост.

Перед тем, как стать заместителем генсека НАТО Йенса Столтенбергса, она была послом Латвии в Нидерландах и Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Латвии на вакантную должность министра иностранных дел могут выдвинуть нынешнего министра юстиции Инессу Либиню-Эгнере.

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что считает сильными кандидатами на должность министра иностранных дел вице-спикера Сейма Занду Калниню-Лукашевицу и депутата Сейма, который уже возглавлял МИД Латвии 14 лет назад, Гирта Валдиса Кристовскиса.

На прошлой неделе министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке.

Этому предшествовало начало уголовного процесса по возможной растрате средств в связи с использованием Кариньшем частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера.

Премьер Эвика Силиня ранее сформировала комиссию для оценки ответственности должностных лиц в связи с полетами Кариньша, которые вызвали широкую критику со стороны общественности.