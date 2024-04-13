ЗМІ: В Латвії визначились з кандидатурою нового глави МЗС

Керівна партія Латвії "Нова Єдність" висуне в міністри закордонних справ колишню заступницю генсека НАТО, а зараз – посла з особливих доручень МЗС Латвії Байбу Браже.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi з посиланням на LETA.

За даними джерела в партії прем'єрки Латвії Евіки Сіліні, "Нова Єдність" планує офіційно номінувати Браже в понеділок, 15 квітня.

Згідно з інформацією LETA, домовленості досягли в п'ятницю, а кандидатуру міністра вже неофіційно підтримали депутати фракції в Сеймі, який може затвердити нового главу МЗС у четвер.

Як повідомляє LETA, Браже має намір вступити до "Нової Єдності", адже вона – єдина безпартійна кандидатка та єдиний професійний дипломат серед тих, кого раніше називали претендентами на посаду.

Перед тим, як стати заступником генсека НАТО Єнса Столтенбергса, вона була послом Латвії в Нідерландах та Великій Британії.

Раніше повідомляли, що на вакантну посаду міністра закордонних справ можуть висунути нинішню міністерку юстиції Інесу Лібіню-Егнере.

Латвійська прем’єр-міністерка Евіка Сіліня раніше заявила, що вважає сильними кандидатами на посаду міністра закордонних справ віцеспікерку Сейму Занду Калніню-Лукашевицю і депутата Сейму, який вже очолював МЗС Латвії 14 років тому, Гірта Валдіса Крістовскіса.

Минулого тижня міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш оголосив про свою відставку.

Цьому передував початок кримінального процесу щодо можливої розтрати коштів у зв'язку з використанням Каріньшем приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єра.

Прем'єрка Евіка Сіліня раніше сформувала комісію для оцінки відповідальності посадовців у зв'язку з польотами Каріньша, які викликали широку критику з боку громадськості.