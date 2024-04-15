В Северной Македонии задержали полицейских по подозрению в содействии побегу двух заключенных

Власти Северной Македонии заявили о задержании 17 полицейских, работающих в тюрьме в столице страны Скопье, по подозрению в содействии в прошлом году побега двух заключенных, одного из которых осудили за убийство.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Прокуратура сообщила, что шестерых сотрудников полиции подозревают в причастности к побегу осужденного за убийство в октябре прошлого года во время планового визита в частную больницу.

"В сопровождении двух подозреваемых сотрудников тюрьмы заключенный посетил место для курения. Примерно через полчаса подозреваемые сотрудники тюрьмы ушли, позволив осужденному покинуть помещение и убежать", – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура утверждает, что двое сотрудников и четверо их коллег по службе не сообщили о побеге своему руководству.

Позже об инциденте узнали другие сотрудниками полиции, которые сообщили в отдельный отдел, а осужденный остается на свободе.

В другом случае 11 сотрудников полиции обвиняют в том, что они позволили заключенному покинуть больницу во время посещения учреждения в прошлом году, хотя позже он вернулся.

Всем правоохранителям, которые находятся под следствием, грозит до пяти лет лишения свободы, если их признают виновными по предъявленным обвинениям.

Ранее в Нидерландах заключенный в тюрьме города Гергюговард взял в заложники двух своих сокамерников.

Перед этим в нидерландском городе Эде неизвестный удерживал заложников в популярном кафе.

По словам правоохранителей, не было никаких признаков того, что захват заложников связан с терроризмом.

Позже полиция завершила операцию, следствием которой, вероятно, было задержание мужчины, удерживавшего заложников.