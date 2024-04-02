В Нидерландах заключенный взял в заложники двух сокамерников

В Нидерландах заключенный в тюрьме города Херхюговард взял в заложники двух своих сокамерников.

Об этом сообщил портал NOS, пишет "Европейская правда".

Информацию об инциденте подтвердил Департамент судебных ведомств. Известно, что заложники находились в общей комнате.

По словам спикера пенитенциарной службы, ни одного эпизода с применением силы не было.

Правоохранители на месте происшествия пытались взять ситуацию под контроль и, в конце концов, им это удалось – заложников отпустили.

Весь инцидент длился несколько часов. В результате никто не пострадал.

Напомним, в выходные в нидерландском городе Эде неизвестный удерживал заложников в популярном кафе.

По словам правоохранителей, не было никаких признаков того, что захват заложников связан с терроризмом.

Позже полиция завершила операцию, следствием которой, вероятно, было задержание мужчины, удерживавшего заложников.