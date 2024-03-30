Из кафе в Нидерландах освободили всех заложников, нападавшего задержали

В нидерландском городе Эде завершилась операция по освобождению заложников в популярном городском кафе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает вещатель NOS.

Незадолго до 12.30 по местному времени из кафе вышли два человека.

Сначала вышел мужчина в оранжевой куртке с поднятыми руками. Его забрала полиция.

Затем из кафе вышел второй мужчина в балаклаве. По приказу полиции ему пришлось сесть на колени. Позже ему надели наручники. Отмечается, что это вероятно был человек, который удерживал заложников.

Перед этим стало известно об освобождении трех заложников – после 11.00 из кафе вышли трое человек в униформе заведения.

Полиция ранее сообщила, что не имеет никаких признаков того, что захват заложников связан с терроризмом.

Обстоятельства нападения с захватом заложников еще неизвестны, однако муниципалитет Эде пообещал рассказать детали на отдельной пресс-конференции.

Сейчас и мэрия, и полиция подтверждают, что операция по освобождению заложников закончена.

Напомним, в больнице города Аахен, что в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, днем 4 марта женщина начала угрожать оружием врачам, что побудило полицию и спасателей начать спецоперацию.