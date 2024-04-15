У Північній Македонії затримали поліціянтів за підозрою в сприянні втечі двох ув'язнених

Влада Північної Македонії заявила про затримання 17 поліціянтів, які працюють у в'язниці в столиці країни Скоп'є, за підозрою в сприянні минулого року втечі двох ув'язнених, одного з яких засудили за вбивство.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Прокуратура повідомила, що шістьох співробітників поліції підозрюють у причетності до втечі засудженого за вбивство в жовтні минулого року під час планового візиту до приватної лікарні.

"У супроводі двох підозрюваних співробітників в'язниці ув'язнений відвідав місце для куріння. Приблизно через пів години підозрювані співробітники в'язниці пішли, дозволивши засудженому покинути приміщення та втекти", – йдеться в повідомленні відомства.

Прокуратура стверджує, що двоє співробітників та четверо їхніх колег по службі не повідомили про втечу своєму керівництву.

Пізніше про інцидент дізналися інші співробітниками поліції, які повідомили в окремий відділ, а засуджений залишається на волі.

В іншому випадку 11 співробітників поліції звинувачують в тому, що вони дозволили ув'язненому залишити лікарню під час відвідування установи минулого року, хоча пізніше він повернувся.

Усім правоохоронцям, які перебувають під слідством, загрожує до п'яти років позбавлення волі, якщо їх визнають винними за висунутими звинуваченнями.

Раніше у Нідерландах ув'язнений у в'язниці міста Гергюговард взяв у заручники двох своїх співкамерників.

Перед цим у нідерландському місті Еде невідомий утримував заручників у популярному кафе.

За словами правоохоронців, не було жодних ознак того, що захоплення заручників пов'язане з тероризмом.

Пізніше поліція завершила операцію, наслідком якої, ймовірно, було затримання чоловіка, який утримував заручників.