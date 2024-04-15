Сунак обсудит с премьером Израиля, как предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал телефонный разговор с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам британского премьера, во время разговора он планирует выразить "солидарность с Израилем" после массированной воздушной атаки со стороны Ирана, а также обсудить, как "предотвратить дальнейшую эскалацию".

"Мы срочно работаем с нашими союзниками над деэскалацией ситуации и предотвращением дальнейшего кровопролития", – заявил Сунак.

Он пояснил, что "все стороны должны проявлять сдержанность", и отметил, что лидеры G7 будут работать вместе для координации "дипломатических мер" в течение ближайших дней.

Глава британского правительства осудил Иран за стремление "погрузить Ближний Восток в новый кризис".

"Масштаб нападения и тот факт, что оно было направлено непосредственно против Израиля, не имеют прецедента. Это была безрассудная и опасная эскалация", – подчеркнул он.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

В частности, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.