Хорватия выбирает парламент: на кону сохранение проукраинского правительства

В среду в Хорватии проходят досрочные выборы в парламент, которые определят, сохранит ли власть нынешнее проукраинское правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Основное противостояние происходит между правоцентристским Хорватским демократическим союзом (HDZ) во главе с проукраинским премьером Андреем Пленковичем и альянсом центристских и левых партий, который неформально возглавляет президент Зоран Миланович и его Социал-демократическая партия.

Если HDZ останется у власти, страна сохранит относительную политическую стабильность и продолжит прозападный курс на поддержку Украины в войне против России. HDZ находится у власти с момента обретения Хорватией независимости в 1991 году.

Успех социал-демократов пошатнет длительное доминирование HDZ в политике и потенциально может открыть пространство для усиления пророссийского влияния, подобно Венгрии и Словакии.

Президент Миланович, ярый оппонент Пленковича, остается самым популярным политиком в опросах. Он часто высказывал пророссийскую позицию во время войны в Украине, выступая против обучения украинских солдат в Хорватии, а также против отправки оружия в Украину.

Большинство предвыборных опросов прогнозируют комфортную победу HDZ, но без достаточного количества мест для единоличного правления. Небольшие партии правого и левого толка могут стать ключевыми как для HDZ, так и для социал-демократов в их стремлении иметь власть.

Досрочные выборы в Хорватии являются следствием масштабных протестов, которые прокатились по стране в начале года.

Национальное законодательство Хорватии определяет, что депутатов может быть минимально 100, а максимально 160. В последние годы парламент насчитывает 151 народного избранника.

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