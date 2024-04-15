В США заявили, что не будут участвовать в потенциальных мерах возмездия Израиля

Высокопоставленные американские чиновники заверили, что США не будут участниками никаких мер возмездия Израиля Ирану, если таковые будут.

Об этом сообщило BBC со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства заявил, что ВМС США сбили от четырех до шести иранских баллистических ракет из более ста выпущенных над Средиземным морем, а авиация уничтожила более семидесяти беспилотников, запущенных Ираном.

Он добавил, что американские слили в регионе не понесли никаких жертв или повреждений.

Высокопоставленный представитель администрации подтвердил, что США привержены делу защиты Израиля. В отношении событий, которые могут разворачиваться дальше, он заметил: "Большой вопрос заключается не только в том, сделают ли они это (дадут Ирану ответ. – Ред.), но и в том, что израильтяне могут решить сделать, поэтому это решение за ними".

Чиновника спросили, сказал ли президент Байден главе правительства Израиля Нетаньяху, что Америка не будет участвовать ни в каких ответных действиях против Ирана.

"Мы не представляем себя участниками таких действий. Никто не хочет бежать вверх по лестнице эскалации здесь", – ответил чиновник.

Он добавил, что президент Байден одобрил дополнительное развертывание военных сил в регионе, включая ракетный эсминец.

По данным СМИ, Байден во время разговора с Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.

Публично в Белом доме заявили, что Байден не верит в возможность развертывания более масштабной войны на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль.

По данным источников The New York Times, после телефонного разговора Нетаньяху с Байденом Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану.