СМИ узнали о непубличном решении лидеров G7 относительно атаки Ирана на Израиль

Лидеры стран G7 обеспокоены возможным ответом Израиля на воздушную атаку Ирана в ночь на 14 апреля и будут призывать воздержаться от ответных действий.

Об этом порталу Axios стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

Источник сообщил о решении, что все страны "Группы семи" непублично скажут Израилю, чтобы он не делал шагов, которые могут привести к эскалации.

В публичном заявлении после встречи лидеры G7 осудили атаку Ирана на Израиль и выразили "полную солидарность и поддержку Израилю и его народу, а также подтвердили нашу приверженность его безопасности".

Лидеры G7 заявили, что будут работать над тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе.

Они также требуют от Ирана и его прокси сил прекратить свои атаки.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль имеет право дать ответ на широкомасштабную атаку Ирана, однако Лондон надеется, что он этого не будет делать.

Немецкий канцлер Олаф Шольц посоветовал Израилю способствовать деэскалации в регионе.

По данным СМИ, президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.