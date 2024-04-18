Амстердам, который стремится побороть массовый туризм, который в последние годы стал значительной проблемой для нидерландской столицы, почти полностью запретил строительство новых отелей.

Об этом власти города сообщили в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Городские власти отметили, что хотят сделать Амстердам удобным для проживания жителей и посетителей.

"Это означает: отсутствие чрезмерного туризма, отсутствие новых отелей и не более 20 миллионов ночевок туристов в отелях в год", – говорится в заявлении городских властей.

Новый отель в Амстердаме можно будет построить лишь в том случае, если закроется какой-то другой отель, при этом количество спальных мест не увеличится, и если новый отель будет лучше, например, более экологичным.

Отныне небольшой отель с несколькими комнатами нельзя будет заменить более крупным объектом.

Также желательно, чтобы новый отель располагался за пределами центра.

Однако это правило не будет действовать для строительства новых отелей, которые уже получили разрешение.

В прошлом году городские власти Амстердама запретили круизным лайнерам заходить в центр города, чтобы ограничить количество посетителей и уменьшить загрязнение.

А еще городской совет запустил онлайн-кампанию, призывая молодых британцев, которые планируют провести мальчишник в Амстердаме, держаться подальше.