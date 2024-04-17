В Тбилиси во вторник задержали 11 участников акции протеста против принятия закона об "иноагентах", которая проходила возле парламента Грузии – несмотря на демонстрацию, власть не отказалась от намерений утвердить раскритикованный закон.

Об этом в своем заявлении сообщило МВД Грузии, пишет "Европейская правда".

В министерстве заявили, что протестующие "физически противостояли полицейским и бросали в их сторону различные тупые предметы, в частности камни и бутылки". В итоге один сотрудник МВД пострадал и был госпитализирован.

Также был поврежден полицейский автомобиль.

"Для предотвращения физического противостояния сотрудники МВД применили спецсредства – перцовые баллончики. За нарушение действующего законодательства правоохранители задержали 11 человек в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях", – сказано в заявлении.

Драка между полицией и демонстрантами произошла на улице Чичинадзе, где расположен служебный вход в парламент, передает "Новости-Грузия". Несколько сотен человек собрались там, когда депутаты правящей партии "Грузинская мечта" покидали здание.

Министерство призвало выражать протест в рамках закона. Протестующих предупредили, что "за каждым противоправным действием будет соответствующее правовое реагирование".

Ранее омбудсмен Грузии Леван Иоселиани призвал полицию не превышать пропорциональную силу к митингующим и обеспечивать свободу собраний.

В понедельник на акции протеста против принятия закона об "иноагентах" были задержаны 14 человек, четверых отпустили под расписку о невыезде, остальные остаются в СИЗО.

На этой неделе парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили направила срочное обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с намерениями властей принять противоречивый закон.

Обсуждение закона об "иноагентах" продолжится в парламенте Грузии 17 апреля. Члены партии власти "Грузинская мечта", вероятно, утвердят документ в первом чтении в среду.