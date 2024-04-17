Шеф Пентагона и топ-генерал США предупредили о последствиях промедления с помощью Украине

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун отметили необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить помощь Украине, поскольку затягивание с ней уже имеет последствия на поле боя.

Об этом они заявили во время заседания подкомитета по вопросам оборонных ассигнований Палаты представителей 17 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По словам Брауна, Украина немедленно нуждается в военном вооружении, которое задерживалось из-за неспособности Конгресса принять пакет финансирования.

"Или это боеприпасы, или это транспортные средства, или это платформы. Я просто скажу вам, что Украина сейчас стоит перед ужасными условиями на поле боя", – подчеркнул он.

Глава Пентагона в свою очередь подчеркнул, что в вопросе поддержки Украины время имеет значение.

"Мы уже видим, что ситуация на поле боя начинает понемногу меняться в пользу России. Мы видим, как они достигают постепенных успехов. Мы видим, что украинцам приходится нелегко держать оборону", – сказал Ллойд Остин.

Как сообщалось, спикер Палаты представителей в среду внес отдельные законопроекты о помощи американским союзникам, в том числе и Украине, а также анонсировал отдельную инициативу о защите границы США и Мексики и противодействие России, Китаю и Ирану.

"Украинский" пакет предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам и пополнение запасов американской армии, а также содержит призыв к администрации передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля. Президент США Джо Байден сказал, что подпишет его.