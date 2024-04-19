Испания считает, что Германия может найти способ поддержать увеличение долга ЕС

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что Евросоюз сможет найти способ увеличить свой долг, который будет приемлемым для Конституционного суда Германии, при условии наличия достаточной политической воли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра, в ЕС накопилось столько инвестиционных планов – от энергетического перехода до цифровой стратегии, а также обороны, – что страны-члены не смогут финансировать их из национальных бюджетов, и поэтому они должны начать дискуссии об увеличении общих долговых обязательств.

Впрочем, пока что эти дискуссии наталкиваются на оппозицию со стороны традиционных сторонников бюджетных ограничений в Евросоюзе во главе с министром финансов Германии Кристианом Линднером.

Одним из самых больших препятствий для любой новой программы заимствований является Конституционный суд ФРГ, который склоняется к более строгому толкованию правовых ограничений на государственные заимствования.

Его прошлогоднее решение разрушило планы правительственной коалиции и заставило канцлера Олафа Шольца остерегаться любых бюджетных нововведений, которые могут стать объектом пристального внимания судей.

Куэрпо, который помог согласовать новые фискальные правила для стран еврозоны в переговорах с Линднером в начале этого года, выразил уверенность, что если политики смогут договориться о расширении совместного выпуска долговых обязательств на уровне ЕС, то смогут и найти структуру, которая будет приемлема для Конституционного суда ФРГ.

"Если есть воля, то найдется и законный способ... У нас накапливаются новые инвестиционные потребности, и мы должны на них реагировать", – отметил он.

На прошлой неделе Линднер заявил, что Евросоюз не должен финансировать дальнейшие программы, пока страны не наведут порядок со своими финансами.

Его комментариям предшествовали заявление Франции о том, что ее дефицит будет больше, чем ожидалось, а также прогнозы итальянского правительства, согласно которым его значительный долг будет только расти в течение следующих нескольких лет.

Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность обсудить реформирование бюджетных правил страны, которые ограничивают размер ее заимствований.