Президент Хорватии, которому не дали стать премьером после выборов, жалуется на "госпереворот"

Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что решение Конституционного суда, которое запрещает ему возглавлять правительство после досрочных парламентских выборов 17 апреля, является "подготовкой к государственному перевороту".

Об этом Миланович заявил на пресс-конференции в Загребе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Dnevnik.hr.

Хорватский президент считает, что Конституционный суд "не может ничего сделать" в отличие от граждан, которые выразили свое отношение голосами на выборах в среду.

"Это (назначение премьера. – Ред.) суверенная воля парламента, ни один Конституционный суд к этому не имеет отношения. Не согласился бы, что это государственный переворот, это подготовка к государственному перевороту", – заявил он.

Миланович в очередной раз вспомнил действующего главу правительства Андрея Пленковича, которого обвинил в коррупции и желании "отклонить парламентскую волю".

"Заберут ли они у меня гражданство? Что дальше? У этих людей (действующая власть. – Ред.) нет чувства меры. Они никогда не должны больше быть на этих должностях, потому что они опасны", – сетует хорватский президент.

Хорватский демократический союз (HDZ) во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем, который поддерживает Украину в войне против РФ, заявил, уже начал переговоры о формировании новой правительственной коалиции несмотря на потерю большинства на выборах в среду.

Пленкович неоднократно обвинял Милановича в пророссийскости из-за его критики поддержки Евросоюзом Украины и противодействия президента обучению украинских солдат в Хорватии. Миланович известен своей пылкой риторикой и нецензурной лексикой против оппонентов HDZ, чиновников ЕС и своих критиков.

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