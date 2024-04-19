Конституционный суд Хорватии не позволил президенту возглавить правительство

Конституционный суд Хорватии постановил, что пророссийский президент Зоран Миланович не может иметь мандат для формирования правительства или быть кандидатом в премьеры после выборов, в которых второе место заняла коалиция во главе с оппозиционной Социал-демократической партией (СДП), чьим неформальным лидером тот является.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает HRT.

В решении суда говорится, что своими заявлениями и поведением, то есть участвуя в кампании и не подав заявление об отставке, Миланович поставил себя в положение, когда он не может иметь мандат для формирования будущего правительства, а также быть кандидатом в премьеры.

Председатель Конституционного суда Мирослав Шепарович заявил, что в отличие от СДП, президент нарушил предупреждение Конституционного суда от 18 марта о том, что ему нельзя участвовать в выборах, и прямо утверждал, что агитирует как будущий премьер-министр.

Такими заявлениями и действиями Миланович поставил себя в позицию участника парламентских выборов, которым он не может быть в соответствии со своей конституционной должностью как президент республики, пришел к выводу Конституционный суд.

В течение всей избирательной кампании Миланович действовал вопреки Конституции и ставил под сомнение верховенство права и демократическую многопартийную систему как высшие ценности Конституции, говорится в решении.

Накануне Хорватский демократический союз (HDZ) во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем, который поддерживает Украину в войне против РФ, заявил, что уже начал переговоры о формировании новой правительственной коалиции несмотря на потерю большинства на выборах в среду.

Ранее сообщалось, что правительственный HDZ получил 61 место в 151-местном парламенте. На предыдущих выборах 2020 года партия, которая в последнее время столкнулась с обвинениями в коррупции, получила 66 мест.

Коалиция во главе с оппозиционной Социал-демократической партией, чьим неформальным лидером является пророссийский президент Зоран Миланович, заняла второе место с 42 мандатами.

Пленкович неоднократно обвинял Милановича в пророссийскости из-за его критики поддержки Евросоюзом Украины и противодействия президента обучению украинских солдат в Хорватии.

Миланович известен своей пылкой риторикой и нецензурной лексикой против оппонентов HDZ, чиновников ЕС и своих критиков.

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