Проукраїнський прем’єр Хорватії обіцяє незабаром сформувати уряд більшості

Хорватський демократичний союз (HDZ) на чолі з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем, який підтримує Україну у війні проти РФ, вже розпочав переговори про формування нової урядової коаліції попри втрату більшості на виборах у середу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами Пленковича, його партія зв'язалася з деякими потенційними майбутніми партнерами, та в четвер відбудуться подальші переговори.

"Все йде добре. Незабаром ви дізнаєтеся, з ким ми сформуємо нову більшість", – написав він у Facebook, не надавши жодних подробиць щодо будь-якої потенційної коаліції.

Водночас проросійський президент Зоран Міланович, який є неформальним лідером опозиційної Соціал-демократичної партії, що посіла друге місце, написав у Facebook, що очолити уряд може лише той, хто зможе сформувати більшість у 76 мандатів.

"Переговори про формування нової більшості тривають, і всі, хто бере участь у переговорах, повинні дбати про волю хорватського народу, яку висловили на виборах", – сказав Міланович, вказавши, що дві третини голосів отримали партії, які "виступають проти корупції, злочинності та нерівності".

Раніше повідомляли, що урядовий HDZ отримав 61 місце у 151-місному парламенті. На попередніх виборах 2020 року партія, що останнім часом зіткнулась зі звинуваченнями в корупції, отримала 66 місць.

Праві популісти з "Вітчизняного руху" разом з партнерами опинились на третьому місці з 14 мандатами. Аналітики вважають, що такий результат може зробити його головним у формуванні нового уряду.

Коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією, чиїм неформальним лідером є проросійський президент Зоран Міланович, посіла друге місце з 42 мандатами.

Консерватори з партії "Міст незалежних списків" матимуть 11 місць, а лівий зелений рух Možemo! – 10 мандатів.

Голосування розглядалося як перевірка популярності прем'єр-міністра Андрея Пленковича та його партії HDZ, яка перебуває у Хорватії при владі безперервно з 1991 року.

Пленкович неодноразово звинувачував Мілановича в проросійськості через його критику підтримки Євросоюзом України та протидію президента навчанню українських солдатів у Хорватії.

Міланович відомий своєю палкою риторикою та нецензурною лексикою проти опонентів HDZ, посадовців ЄС і своїх критиків.

Дострокові вибори у Хорватії є наслідком масштабних протестів, які прокотилися країною на початку року через звинувачення HDZ в корупції.

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