Зеленский поговорил с президентом Молдовы о событиях в Приднестровье

Президент Владимир Зеленский на полях саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который состоялся в столице Албании Тиране 28 февраля, встретился с молдавским президентом Майей Санду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

Лидеры Украины и Молдовы обсудили "недавние события" в непризнанном Приднестровье, попытки России дестабилизировать там ситуацию и "действенные инструменты противостояния влиянию страны-агрессора", говорится в сообщении.

Отдельно Зеленский и Санду рассмотрели работу транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.

Также стороны обсудили интеграцию Украины и Молдовы в ЕС и договорились о "дальнейшей взаимной поддержке и координации усилий" на пути к членству.

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

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