Кабмин уволил первого заместителя Кулебы

Кабинет министров на заседании во вторник принял ряд кадровых решений, среди которых – увольнение первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой.

Об этом сообщил в Telegram-канале постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует "Европейская правда".

"Кабинетом министров Украины: уволена Джапарова Эмине Айяровна с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины", – написал он.

Джапарову официально назначили на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины в июне 2020 года.

Она четыре года проработала в министерстве информационной политики и уволилась осенью 2019-го. В 2014 году она работала видеоредактором, помощницей главного редактора сайта "Крым.Реалии". С 2011 до 2014 года была автором, ведущей и выпускающей редактором нескольких программ на телеканале "ATR".

На должности в МИД Джапарова занималась вопросами аннексированного Крыма и публичной дипломатией.

Напомним, в минувшую пятницу президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Марка Шевченко. Он занимал ее с февраля 2020 года.

Новым послом в Молдове станет бывший секретарь СНБО Алексей Данилов.