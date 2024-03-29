Зеленский согласовал назначение Данилова послом в Молдове

Президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал назначение бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова на должность посла в Молдове.

Об этом он сказал в вечернем обращении 29 марта, сообщает "Европейская правда".

В обращении Зеленский повторил, что экс-секретарь СНБО "продолжит работу на дипломатическом направлении".

"А конкретнее – я согласовал его (Данилова.- Ред.) кандидатуру в качестве посла нашей страны в Республике Молдова. Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину", – добавил глава государства.

Зеленский продолжил, что Молдова является чрезвычайно важным для Украины государством, учитывая вызовы безопасности и двустороннее взаимодействие.

Ранее в пятницу президент подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Марка Шевченко. Он занимал ее с февраля 2020 года.

Напомним, 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил вместо него Александра Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки.