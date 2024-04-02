Кабмін звільнив першу заступницю Кулеби

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок ухвалив низку кадрових рішень, серед яких – звільнення першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової.

Про це повідомив у Telegram-каналі постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує "Європейська правда".

"Кабінетом міністрів України: звільнено Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника міністра закордонних справ України", – написав він.

Джапарову офіційно призначили на посаду першого заступника міністра закордонних справ України у червні 2020 року.

Вона чотири роки пропрацювала в міністерстві інформаційної політики і звільнилась восени 2019-го. У 2014 році вона працювала відеоредакторкою, помічницею головного редактора сайту "Крим.Реалії". З 2011 до 2014 року була авторкою, ведучою та випусковою редакторкою кількох програм на телеканалі "ATR".

На посаді у МЗС Джапарова займалась питаннями анексованого Криму та публічною дипломатією.

Нагадаємо, минулої п'ятниці президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Марка Шевченка. Він обіймав її з лютого 2020 року.

Новим послом в Молдові стане колишній секретар РНБО Олексій Данілов.