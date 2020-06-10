Эмине Джапарову назначили заместителем главы МИД

Правительство на заседании в среду официально назначило Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Эмине будет курировать следующие направления: публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол, Крым. Но первый заместитель - это, конечно, гораздо больше, и именно дипломатическая жизнь будет ставить дополнительные задачи", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Как известно, президент Владимир Зеленский согласовал назначение Джапаровой 18 мая. Впоследствии она сама уточнила, что согласование произошло на встрече с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса.

Эмине Джапарова четыре года проработала в Министерстве информационной политики и уволилась осенью прошлого года. В 2014 году она работала видеоредактором, помощницей главного редактора сайта "Крым.Реалии". С 2011 до 2014 года была автором, ведущей и выпускающим редактором нескольких программ на телеканале "ATR".

В должности Джапарова планирует заниматься вопросами аннексированного Крыма и публичной дипломатией.

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