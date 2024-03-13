Глава молдавской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"

Глава (башкан) Гагаузии, автономного региона Молдовы, заявила, что во время своей поездки в Россию договаривалась о дешевом газе для Гагаузии напрямую от "Газпрома" и о "бонусах к заработным платам" жителям региона.

Как пишет "Европейская правда", слова Евгении Гуцул приводит Newsmaker.

По возвращении в Молдову башкан на брифинге заявила, что на встречах в России, в том числе с президентом Владимиром Путиным, обсуждала дешевый газ для региона и бонусные выплаты для жителей со "спецсчетов" в России.

"Ранее власти Молдовы не позволили заключить газовое соглашение с турецкой стороной. Мы обратились к России с просьбой получать газ по специальному тарифу напрямую от "Газпрома", – заявила Евгения Гуцул, добавив, что продолжается обсуждение юридических нюансов потенциальной сделки.

Она также заявила, что нашла "спонсоров" в России – не уточняя, каких именно – которые якобы готовы были перечислить дополнительные средства в бюджет Гагаузии, но их якобы конфисковали из-за распоряжения Кишинева.

Гуцул сказала, что в связи с этим обратилась к РФ с просьбой "открыть счета для жителей Гагаузии" для бонусов к заработным платам.

"Счета откроют в российской платежной системе "Мир". Жители Гагаузии смогут получать переводы из-за рубежа", – заявила она.

Непонятно, как в теории это должно было бы работать, поскольку система "Мир" на территории Молдовы недоступна.

Также неизвестно, каким образом возможны поставки газа в автономный регион из России, если Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию с завершением срока действия соответствующего соглашения.

Премьер Дорин Речан назвал обещания Гуцул неправдой.

"Последние два года мы видели, как эта преступная группировка (очевидно, Речан говорил о партии "Шор" – Ред.) давала много лживых обещаний. И я, и все граждане ожидаем, чтобы члены этой преступной группы предстали перед судом... Это лживые обещания", – сказал Речан.

Напомним, башкан Гагаузии Евгения Гуцул в рамках своего недельного визита в Россию встретилась с Путиным и пожаловалась на "притеснения" со стороны Кишинева и получила от президента РФ обещание "поддержки".

В течение последних недель в Москву ездили и другие молдавские политики, в частности беглый олигарх Илан Шор и депутаты Блока коммунистов и социалистов.

Это произошло на фоне того, как глава молдавской спецслужбы Александру Мустяце заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.

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