Сийярто сказал пропагандистам РФ, что встречи Зеленского с Орбаном пока не будет

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что встреча венгерского премьера Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не состоится.

Как пишет "Европейская правда", об этом Сийярто сказал в комментарии российскому пропагандистскому агентству РИА Новости.

По словам венгерского министра, предпосылки для такой встречи еще не готовы.

"Для этой встречи необходимы некоторые предварительные условия, пока эти условия для организации встречи еще далеко не готовы", – отметил Сийярто.

В конце января Сийярто заявлял, что до встречи Зеленского и Орбана остался "долгий путь", и что она состоится после выполнения Киевом условий Будапешта.

Венгерский министр отметил: если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.

В то же время руководитель ОПУ Андрей Ермак после переговоров с Сийярто заявил о "мощном шаге" к встрече лидеров Украины и Венгрии.