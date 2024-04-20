Белый дом: США продолжит консультации с Израилем по операции в Рафахе

В Белом доме заявили, что намерены продолжать дискуссии с израильской стороной относительно потенциальной наземной операции в городе Рафах на юге Газы.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

Представительница Белого дома комментировала американо-израильские переговоры по Рафаху и ситуации вокруг Ирана, которые состоялись в четверг.

По ее словам, и США, и Израиль согласились, что целью должно стать поражение террористической группировки ХАМАС в этом городе.

"Соединенные Штаты и Израиль договорились об общей цели – добиться поражения ХАМАС в Рафахе. Американская сторона продолжала выражать беспокойство по поводу различных действий в Рафахе, а израильские коллеги согласились принять эти беспокойства во внимание и провести дальнейшие обсуждения между экспертами", – рассказала Жан-Пьер.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинке высказал убеждение, что "Израиль может достичь своих целей" и без наступления на Рафах.

Ранее в Госдепе отметили положительные сдвиги в действиях Израиля для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после общения лидеров США и Израиля на прошлой неделе, и отметили, что ожидают еще больших возможностей для поступления в регион гуманитарной помощи.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин отверг аргументы о том, что Израиль осуществляет геноцид против палестинцев в секторе Газа.