На местах в Германии больше не хотят принимать украинских беженцев

Учитывая стабильно высокий уровень миграции, районы Германии предупредили об ограниченных возможностях по приему новых беженцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Несколько районов и муниципалитетов переполнены регулярной и нелегальной миграцией. Интеграция всех людей больше невозможна. Проблемы становятся все больше и больше", – сказал президент Немецкой ассоциации районов (DLT) Рейнхард Загер.

Потому районы, по его словам, больше не хотят принимать беженцев из Украины. "При всей важной солидарности с Украиной мы задаемся вопросом, нужно ли столько людям из страны, которую атакует Россия, приезжать к нам", – сказал Загер. Только в земле Баден-Вюртемберг проживает вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

Он предложил "защищенное от погодных условий жилье на безопасном западе Украины", как в свое время предусматривала министр внутренних дел Нэнси Фезер. "Возможно, Польша также была бы готова принять больше украинских беженцев, будь поддержка со стороны ЕС", – сказал Загер.

Количество соискателей убежища падает, но "настоящего изменения тенденции" не предусмотреть. Кроме того, несмотря на обещания федерального правительства маловероятно, что количество депортаций существенно возрастет. "Осеннее объявление канцлера Олафа Шольца о том, что государство "наконец-то будет массово депортировать" людей, было ничем иным, как успокаивающей таблеткой с горьким привкусом, поскольку она не сработала", – сказал Загер.

От имени районов он призвал к "последовательной защите границ Германии, пока внешние границы ЕС так пористы", чтобы предотвратить въезд в страну мигрантам без перспективы получения убежища. Он также предложил "масштабные политические дебаты" по миграции.

Ранее в этом месяце немецкий парламент одобрил закон о введении платежных карт для соискателей убежища – системы, которая должна ограничить выплату помощи наличными и сделать страну менее привлекательной для мигрантов.

Напомним, Гамбург стал первой немецкой землей, которая ввела для искателей убежища платежные карты, которые нельзя использовать в интернете или за рубежом.

Ранее в Германии разоблачили десятки граждан Румынии, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье.