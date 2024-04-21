На місцях у Німеччині більше не хочуть приймати українських біженців

З огляду на стабільно високий рівень міграції райони Німеччини попередили про обмежені можливості з прийому нових біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"Кілька районів і муніципалітетів переповнені регулярною та нелегальною міграцією. Інтеграція всіх людей більше неможлива. Проблеми стають все більшими і більшими", – сказав президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер.

Тому райони, за його словами, більше не хочуть приймати біженців з України. "При всій важливій солідарності з Україною, ми задаємося питанням, чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує Росія, приїздити до нас", – сказав Загер. Лише в землі Баден-Вюртемберг проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції.

Натомість він запропонував "захищене від погодних умов житло на безпечному заході України", як свого часу передбачала міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. "Можливо, Польща також була б готова прийняти більше українських біженців, якби була підтримка з боку ЄС", – сказав Загер.

Кількість шукачів притулку падає, але "справжньої зміни тенденції" не передбачити. Крім того, незважаючи на обіцянки федерального уряду, малоймовірно, що кількість депортацій істотно зросте. "Осіннє оголошення канцлера Олафа Шольца про те, що держава "нарешті масово депортуватиме" людей, було нічим іншим, як заспокійливою пігулкою з гірким присмаком, оскільки вона не спрацювала", – сказав Загер.

Від імені районів він закликав до "послідовного захисту кордонів Німеччини, доки зовнішні кордони ЄС є такими пористими", щоб запобігти в'їзду в країну мігрантам без перспективи отримання притулку. Він також запропонував "масштабні політичні дебати" щодо міграції.

Раніше цього місяця німецький парламент схвалив закон про запровадження платіжних карток для шукачів притулку – системи, яка має обмежити виплату допомоги готівкою і зробити країну менш привабливою для мігрантів.

Нагадаємо, Гамбург став першою німецькою землею, яка запровадила для шукачів притулку платіжні картки, які не можна використовувати в інтернеті або за кордоном.

Раніше у Німеччині викрили десятки громадян Румунії, які під виглядом біженців з України отримали гроші й житло.