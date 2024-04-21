Politico: Чешский евродепутат пытается сорвать продолжение свободной торговли с Украиной

Чешский евродепутат, являющийся союзником бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, пытается получить поддержку коллег в попытке изменить правила свободной торговли с Украиной.

С соответствующими электронными письмами ознакомилось Politico, передает "Европейская правда".

В ходе 11-часового выступления Мартин Главачек в четверг попросил всех членов Европейского парламента присоединиться к нему в представлении поправок по дальнейшему усилению ограничений на украинские сельскохозяйственные товары в рамках продления мер либерализации торговли.

Он прибег к такому шагу непосредственно перед пленарным голосованием в Страсбурге во вторник, на котором евродепутаты голосовали по продлению режима свободной торговли на год, хотя и с ограничениями. Если Главачек из либеральной группы Renew получит достаточную поддержку, это приведет к остановке процесса, поскольку парламент в скором времени уйдет на перерыв перед выборами в Европейский парламент в начале июня. Тогда истекает срок доступа Украины к рынку ЕС.

Протеже Бабиша, экс-премьер-министра, заработавшего свое состояние в 3,5 миллиарда долларов на сельском хозяйстве, снова подает поправки после того, как аналогичные попытки провалились в феврале и марте.

"Переговоры не привели к достижению удовлетворительных результатов для фермеров ЕС", – написал Главачек в электронном письме, с которым ознакомилось Politico, имея в виду трехсторонние переговоры между европейскими институтами.

Вот почему я все еще верю, что наши поправки могут значительно способствовать улучшению условий фермеров и наилучшим образом устранить недостатки первоначального предложения Комиссии, – добавил он.

В случае одобрения парламентом поправки чешского законодателя повысят риск того, что меры по либерализации торговли не будут приняты до истечения срока действия действующих в начале июня.

Главачек перевел ответственность на Совет ЕС, представляющий 27 стран-членов Евросоюза.

"Совет всегда имеет возможность принять мои поправки, и я считаю, что это очень мягкое и разумное предложение", – сказал он.

Он утверждает, что его поправки будут "выгодными для Украины" и в то же время "помогут предотвратить ухудшение цен на товары в ЕС". Депутат Европарламента отверг тезис, что его толчок был "в последнюю минуту", сказав, что он призвал к переменам "месяцами".

Поправки Главачека быстро вызвали осуждение со стороны коллег-депутатов Европарламента от Renew Карин Карлсбро, Урмаса Паэта, Пятраса Ауштревичюса и Мортена Петерсена, а также Сандры Калниете и Йоргена Варборна от правоцентристской Европейской народной партии. Такие же поправки чешский депутат подал на предыдущих голосованиях, где поддержала лишь небольшая группа евродепутатов.

Если поправки будут приняты, "договоренности по соглашению о либерализации торговли не будут достигнуты до окончания этого мандата, а довоенные тарифы будут возобновлены", – написала шведская евродепутата Карин Карлсборо в электронном письме.

"Это направило бы четкий сигнал от Европейского парламента, что ЕС больше не поддерживает Украину, что было бы победой Путина", – добавила она.

Напомним, представители ключевых институтов Европейского Союза 8 апреля согласовали продление действия соглашения о льготной торговле с Украиной, которое содержит более жесткие ограничения на импорт определенных видов сельскохозяйственной продукции.

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