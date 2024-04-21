Politico: Чеський євродепутат намагається зірвати продовження вільної торгівлі з Україною

Чеський євродепутат, який є союзником колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша, намагається здобути підтримку колег у спробі змінити правила вільної торгівлі з Україною.

З відповідними електронними листами ознайомилося Politico, передає "Європейська правда".

Під час 11-годинного виступу Мартін Главачек у четвер попросив усіх членів Європейського парламенту приєднатися до нього в поданні поправок щодо подальшого посилення обмежень на українські сільськогосподарські товари в рамках продовження заходів лібералізації торгівлі.

Він вдався до такого кроку безпосередньо перед пленарним голосуванням у Страсбурзі у вівторок, на якому євродепутати голосуватимуть щодо продовження режиму вільної торгівлі на рік, хоч і з обмеженнями. Якщо Главачек з ліберальної групи Renew отримає достатню підтримку, це призведе до зупинки процесу, оскільки парламент незабаром піде на перерву перед виборами до Європейського парламенту на початку червня. Тоді закінчується термін доступу України до ринку ЄС.

Протеже Бабіша, експрем'єр-міністра, який заробив свій статок у 3,5 мільярда доларів на сільському господарстві, знову подає поправки після того, як аналогічні спроби провалилися в лютому та березні.

"Переговори не привели до досягнення задовільних результатів для фермерів ЄС", – написав Главачек в електронному листі, з яким ознайомилося Politico, маючи на увазі тристоронні переговори між європейськими інституціями.

"Ось чому я все ще вірю, що наші поправки можуть значно сприяти покращенню умов фермерів і найкращим чином усунути недоліки початкової пропозиції Комісії", – додав він.

У разі схвалення парламентом поправки чеського законодавця підвищать ризик того, що заходи щодо лібералізації торгівлі не будуть прийняті до закінчення терміну дії чинних на початку червня.

Главачек переклав відповідальність на Раду ЄС, яка представляє 27 країн-членів Євросоюзу.

"Рада завжди має можливість прийняти мої поправки, і я вважаю, що це дуже м’яка та розумна пропозиція", – сказав він.

Він стверджує, що його поправки будуть "вигідними для України" і водночас "допоможуть запобігти погіршенню цін на товари в ЄС". Депутат Європарламенту відкинув тезу, що його поштовх був "в останню хвилину", сказавши, що він закликав до змін "місяцями".

Поправки Главачека швидко викликали засудження з боку колег-депутатів Європарламенту від Renew Карін Карлсбро, Урмаса Паета, Пятраса Ауштревічюса та Мортена Петерсена, а також Сандри Калніете та Йоргена Варборна від правоцентристської Європейської народної партії. Такі ж поправки чеський депутат подав на попередніх голосуваннях, де їх підтримала лише невелика група євродепутатів.

Якщо поправки будуть прийняті, "домовленості щодо угоди про лібералізацію торгівлі не буде досягнуто до закінчення цього мандату, а довоєнні тарифи будуть відновлені", – написала шведська євродепутата Карін Карлсборо в електронному листі.

"Це надіслало б чіткий сигнал від Європейського парламенту, що ЄС більше не підтримує Україну, що було б перемогою Путіна", – додала вона.

Нагадаємо, представники ключових інституцій Європейського Союзу 8 квітня погодили продовження дії угоди про пільгову торгівлю з Україною, яка містить жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції.

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