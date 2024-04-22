Глава МИД Испании ответил на вопрос о возможной передаче Patriot Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прокомментировал возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot, которая есть на вооружении пиренейской страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает El Periódico de Catalunya.

Когда у испанского министра спросили, рассматривает ли Мадрид возможность поставить Киеву Patriot, он избежал прямого ответа, отметив, что Испания "продолжит делать все, что в ее силах", чтобы помочь Украине в войне против России.

"Испания уже предоставляла средства противовоздушной обороны в прошлом, и, конечно, она продолжит делать все, что в ее силах, чтобы помочь украинцам защитить свою свободу, свою демократию и всех тех невинных гражданских, которые ежедневно гибнут под (российскими. – Ред.) бомбардировками", – сказал Альбарес.

В то же время глава испанского МИД подчеркнул, что "никогда не любил давать слишком много объяснений того, что, когда и где дается".

По данным Financial Times, Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО из-за предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Лидерам страны, чьи вооруженные силы имеют более десятка систем Patriot плюс другие, такие как С-300, сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются ни с одной непосредственной угрозой.

Как заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он ожидает, что новые обязательства по поставкам систем противовоздушной обороны "будут объявлены в ближайшее время", но не предоставил никаких подробностей по поводу стран или вооружения.

Напомним, министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина идентифицировала 100 систем противовоздушной обороны в странах-союзниках и просит передать хотя бы семь из них для защиты украинских городов.