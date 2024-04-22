FT: На Грецию и Испанию давят из-за передачи Украине дополнительных систем ПВО

Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО в связи с предоставлением Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Financial Times.

В этом месяце Киев срочно обратился к западным союзникам с просьбой о предоставлении семи дополнительных систем противовоздушной обороны.

Только Германия объявила о поставках дополнительной системы Patriot.

По словам информированных с ходом дискуссии людей, другие лидеры ЕС использовали саммит в Брюсселе на прошлой неделе, чтобы лично призвать премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса пожертвовать некоторые из своих систем Украине.

Обоим лидерам, чьи вооруженные силы располагают более чем десятком систем Patriot плюс другими, такими как С-300, сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются ни с одной непосредственной угрозой.

"Мы все знаем, у кого они есть, мы все знаем, где они, и все мы знаем, кому они на самом деле нужны", – сказал один из собеседников.

Официальные лица заявили, что на Польшу и Румынию, у которых также есть Patriot, оказывается меньшее давление, учитывая их более уязвимое расположение на границе с Украиной.

В Украине сейчас есть по меньшей мере три системы Patriot, в том числе одна, поставленная США, и две из Германии (это было еще до заявления Берлина 13 апреля).

Давление из-за пожертвования систем усилится на встрече министров иностранных дел и обороны всех 27 государств-членов ЕС в Люксембурге в понедельник, заявили чиновники. Известно, что Киев особенно заинтересован в устаревших греческих системах С-300, уже имеющихся на вооружении украинских сил и с которыми у украинцев есть опыт работы.

"Есть страны, которые не нуждаются в немедленной системе противовоздушной обороны, если честно. Каждую страну просят решить, что она может предоставить", – сказал один дипломат ЕС, участвовавший в подготовке встречи.

Министерства обороны Греции и Испании отказались давать комментарии Financial Times. После встречи с Зеленским в прошлом месяце Санчес заявил, что Испания "предоставит новые возможности в 2024 году, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии".

Как заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он ожидает, что новые обязательства по поставкам противовоздушной обороны "будут объявлены в ближайшее время", но не предоставил никаких подробностей по поводу стран или вооружения.

Напомним, министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина идентифицировала 100 систем противовоздушной обороны в странах-союзниках и просит передать хотя бы семь из них для защиты украинских городов.