Столтенберг анонсировал новые объявления о военной помощи Украине от членов НАТО

На заседании Совета Украина-НАТО 19 апреля некоторые члены Альянса объявили конкретные обязательства по поставке дальнейшей военной помощи Украине.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

По его словам, кроме потребности Украины в противовоздушной обороне союзники коснулись ряда других насущных потребностей, в частности "артиллерийские снаряды калибра 155 мм, высокоточные дальнобойные средства поражения и дроны".

"Каждый член НАТО будет решать, что предоставить. Некоторые союзники сделали конкретные обязательства во время заседания и финализируют свои взносы, которые, как ожидается, будут вскоре объявлены", – добавил Столтенберг.

Он напомнил о недавних пакетах военной помощи от Дании и Нидерландов, прогресс инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов, а также рассмотрение законопроекта о помощи Киеву в Палате представителей США.

"Рассчитываю, что законопроект будет принят без дальнейших проволочек", – выразил надежду генсек.

Также Столтенберг говорил, что ожидает новых объявлений о поддержке Украины средствами противовоздушной обороны в ближайшее время.